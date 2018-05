Fish Day 2018, dimanche 06 mai, baie de Cul de Sac La tradition au cœur des festivités.

La collectivité de Saint-Martin organise son traditionnel Fish Day, le dimanche 06 mai 2018. Le Président Gibbs et son équipe ont tenu à ce que le Fish Day ait lieu dans la baie de Cul de Sac comme à l’accoutumé, malgré le passage de l’ouragan Irma qui a endommagé le site et malgré les algues sargasses qui s’échouent sur la côtes Nord Est depuis quelques jours. Un grand nettoyage de la baie a été effectué par la collectivité et les algues sont enlevées chaque matin.

Ainsi, la fête se déroulera de 9h à 20 heures, dans une ambiance conviviale, avec en ouverture des festivités, l’hommage traditionnel aux marins-pêcheurs de Saint-Martin disparus (9h30). Il y aura aussi de nombreux stands de nourritures à base de poisson pour petit-déjeuner et déjeuner. Sous le thème Family Fun Day, la collectivité prévoit également des animations pour les enfants et de la musique tout au long de la journée. Les groupes musicaux et chanteurs de l’île se succèderont sur la scène du Fish Day, pour un concert 100% saint-martinois. La fête s’achèvera à 20 heures.

Le Fish Day version 2018 sera un moment de partage et de tradition. Venez nombreux, dimanche 06 mai 2018, à Cul de Sac, pour vivre un beau moment de convivialité entre amis ou en famille.

Le programme :

9h30 : Discours et cérémonie officielle

11h : Animation musicale par les Gunslinger Steel Band

De midi à 20h : Le traditionnel Blowing of the Conch shell, les animations, la Parade du Fish Day avec Brass Band (New generation), les musiciens de la Paul Emmanuel School of Music, Les Jolly Boys, Larich, Boombastic et le groupe Musicology.