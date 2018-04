La Collectivité et l’Etat lancent une étude de terrain pour évaluer la situation des bâtiments dégradés à Saint-Martin

Dans le protocole qu’ils ont signé en novembre 2017, la Collectivité de Saint-Martin et l’Etat ont prévu d’établir un « diagnostic précis du territoire, des équipements, du bâti et de la situation des personnes » pour évaluer les conséquences de l’ouragan IRMA.

Dans ce cadre, le cabinet Madin a été mandaté par l’Etat pour réaliser une étude détaillée des bâtiments endommagés à Saint-Martin. Du 16 avril au 21 mai, huit experts passeront dans les quartiers et zones jugées prioritaires pour analyser les dégradations subies par les habitations individuelles et collectives. Dans certains cas, ils pourraient être amenés à demander aux habitants d’inspecter brièvement leur logement: nous remercions par avance tous les habitants sollicités de bien vouloir accepter leurs demandes afin de faciliter leur enquête.

Ces travaux ont vocation à contribuer efficacement à la reconstruction de Saint-Martin en permettant à la Collectivité de connaître précisément les bâtiments devant être sécurisés en priorité et de mettre en place une nouvelle stratégie de planification urbaine.

Pour en savoir plus sur le calendrier et les zones qui feront l’objet de l’étude :

Site Internet de la Collectivité :

www.com-saint-martin.fr

Site Internet de la Préfecture de Saint-Martin et St Barthélemy :

www.saint-barth-saint-martin.pref.gouv.fr