Prise de fonction du lieutenant Arnaud GERARD, adjoint au commandant de compagnie de Saint-Martin-Saint-Barthélemy.

Depuis le 1er avril, le lieutenant Arnaud GERARD est affecté à la compagnie de gendarmerie de Saint-Martin – Saint-Barthélemy en qualité d’officier adjoint.

Originaire de Lorraine, âgé de 35 ans, il était précédemment en poste en Charente-Maritime où il commandait la communauté de brigade de LA TREMBLADE – ROYAN depuis août 2014.

Rentré en gendarmerie en 2002 en qualité de sous-officier, il sert à l’issue de sa formation au MANS à l’EGM 16/7 BACCARAT de 2003 à 2008. Obtenant l’examen d’officier de police judiciaire, il rejoint ensuite la gendarmerie des transports aériens d’Orly jusqu’en 2012, date de son entrée à l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale.

Heureux d’être affecté à Saint-Martin pour une durée minimum de 3 ans, ce passionné d’aviation et de course à pieds a d’ores et déjà pris ses fonctions.