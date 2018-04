Le Président Gibbs sur le terrain de la reconstruction.

Le Président Daniel Gibbs a entamé une série de visites de terrain, vendredi 06 avril 2018, visant à échanger avec les professionnels et la population et à prendre le poult de la reconstruction.

Ce premier déplacement, après les visites liées à la phase d’urgence, était placé sous le thème de la reconstruction des établissements touristiques.

Alors qu’il est en contact régulier avec les hôteliers, le Président a choisi de se rendre à Grand Case, à la rencontre de deux propriétaires de Guest House qui vont prochainement démarrer leurs travaux de reconstruction. Il a aussi fait une halte sur la Baie Orientale, où seront reconstruits les restaurants de plages. Le Président a ensuite pris le bateau pour Pinel où il a rencontré les deux restaurateurs qui viennent de rouvrir leur établissement. D’autres visites de ce type sont programmées dans tous les secteurs de l’île, pour rencontrer les professionnels et la population.

Par cette visite, le Président Gibbs a souhaité se rendre compte par lui-même des projets de ces professionnels et des travaux engagés ou à venir. Sur le boulevard de Grand Case, le Président s’est rendu dans la Guest House Hévéa qui a déjà rouvert ses portes, mais qui doit réaliser des travaux de rénovation, et dans la Guest House Free Breeze où le propriétaire doit reconstruire sa toiture et refaire ses intérieurs. Des chantiers importants portés par des professionnels déterminés et motivés à relancer leur activité.

Sur la plage d’Orient Bay, la société Sindextour a démarré les travaux du nouveau restaurant de plage le Bikini Beach sur la parcelle AW33 de la collectivité. Quatre permis de construire ont été délivrés à Sindextour pour la reconstruction du Kakao Beach, du Waikiki Beach et du Kontiki. Le Coco Beach sera également reconstruit pour remettre les Five Stars en ordre de marche.

La Collectivité travaille aussi sur le projet de réhabilitation des carbets sur la parcelle AW34, l’objectif étant de permettre aux titulaires des Autorisations d’Occupation Temporaire (AOT) de redémarrer leur activité pour la prochaine saison touristique.

Sur l’îlet Pinel, le Président est allé à la rencontre du propriétaire du restaurant Le Yellow Beach qui a rouvert ses portes il y a 15 jours après avoir reconstruit l’ensemble de la structure. Même situation au Karibuni, qui vient de rouvrir ses portes après une rénovation totale du restaurant.

L’ensemble des établissements visités ont été soit fortement impactés par Irma soit entièrement détruits, le Président a souhaité les encourager dans leur démarche de reconstruction. S’agissant des recommandations de la direction de l’Urbanisme en matière de reconstruction, les établissements de plage sont autorisés à construire une partie en dur pour le stockage du matériel en cas d’alerte cyclonique, et une partie démontable.

Ces visites, réalisées autour du budget prévisionnel 2018 de la collectivité, qui prévoit des aides à la reconstruction des Guest houses et une aide aux entreprises sinistrées, avec l’appui des fonds européens Feder, se poursuivront ces prochaines semaines afin de travailler au plus près des besoins des professionnels et d’échanger régulièrement avec eux.

A noter qu’un budget sera également alloué à l’aide à la reconstruction des toitures pour les particuliers en situation précaire, avant la saison cyclonique. Les modalités de cette aide de la collectivité sont en cours d’élaboration. Des visites de terrain à la rencontre des habitants concernés sont également programmées d’ici à la fin du mois de juin.