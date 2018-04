OUVERTURE DE LA BRIGADE NUMERIQUE GENDARMERIE.

Besoin de contacter la Gendarmerie ? Des réponses concernant certaines démarches administratives ou judiciaires spécifiques ? D'une information sur le recrutement ? La Brigade Numérique est là pour vous répondre !

Compétente sur tout le territoire métropolitain et les Outre-Mer, son rôle est de favoriser, via le numérique, le contact avec la population. Elle fonctionne 24H/24, 7J/7 sur toutes les questions ayant attrait à la sécurité du quotidien. Elle est composée de 20 gendarmes spécialement sélectionnés pour leurs compétences professionnelles et linguistiques.

Ainsi depuis l’appareil de son choix, le citoyen peut contacter en permanence la gendarmerie : plusieurs canaux lui sont proposés comme les réseaux sociaux (facebook, tweeter) ou le chat en ligne sur le site internet de la gendarmerie ( https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ ) et cela en 5 langues : français, anglais, espagnol, allemand, italien.

Ses objectifs :

RENSEIGNER : apporter des réponses à l’usager dans tous les domaines : journée défense et citoyenneté, recrutement, participation citoyenne, arme, code de la route, procuration, environnement, etc.

PREVENIR : Aide et informer sur de nombreuses thématiques : harcèlement, violences sexuelles ou sexistes, opération tranquillité vacances, prévention spécifique juniors et seniors, drogues, cybersécurité, intelligence économique, radicalisation, etc.

ORIENTER : Guider l’internaute dans ses démarches, faciliter l’accès aux téléservices, accompagner vers les services nationaux et territoriaux.

ATTENTION pour les URGENCES toujours contacter les plateformes adaptées : 17, 18, 15 et 112