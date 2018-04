Fusées de Détresse - Fausse Alerte!

Weekend de Pacques; Dimanche 1 Avril un peu avant 22h00 nos équipiers reçoivent un appel du CROSS-AG.

Un témoin signale avoir vu 2 tirs de fusées de détresse rouge, entre Mullet Bay et Cupecoy; difficile pour lui de déterminer exactement ou c'est depuis sa position "terrestre" aux Terres Basses. Peu de temps après des policiers territorials de la partie Française confirment aux CROSS voir des fusées de détresse dans la même zone.

Le CROSS déclenche la SNSM sur la RESCUE STAR pour aller investiguer sur zone, et émet un MAYDAY RELAY sur le Channel 16 VHF.

En même temps le MRCC de Curaçao est avisé de la situation et une patrouille pédestre de la Police de SINT MAARTEN est envoyé pour effectuer des recherches depuis la côte.

Nos 4 équipiers sortent de la Marina Fort Louis quand le CROSS les rappelle; la Police de Sint Maarten confirme qu'il s'agit d'une fausse alerte car des clowns ont tirés les fusées depuis la plage à Mullet Bay; juste comme ça "for fun"!

La SNSM de St. Martin demande donc ENCORE un fois à toute la population de NE JAMAIS lancer des fusées de détresse s'il n'y a pas une vraie urgence; car plusieurs équipes (SNSM, POLICE) etc. sont déclenchés à chaque fois pour RIEN.

Nous remercions en même temps le témoin (qui pensait aussi qu'il s'agissait réellement d'une situation de détresse); et lui remercions d'avoir alerté le CROSS-AG; comme il ce doit quand on voit des tirs de fusées rouges.

Nous continuerons à sortir à chaque fois qu'on nous appelle pour une urgence en mer; mais si on pouvait diminuer le nombre de "fausses alertes" causés par des gens qui n'ont aucune conscience ça serait pas mal!