Un particulier fait un don pour la reconstruction du plateau sportif de Sandy Ground.

Madame Valérie Damaseau, 1ère vice-présidente en charge de la Jeunesse, du Sport, de la Culture et de la Vie associative, a reçu Jonathan Bobbett, Président du Groupe AMG – ASIA, et son fils Jaden, qui a tenu à ce que son père puisse aider la collectivité de Saint-Martin à reconstruire le terrain de Basket Ball de Sandy Ground, détruit par l’ouragan IRMA. Ce terrain de jeu tient particulièrement à cœur à Jaden qui avait l’habitude d’y pratiquer son sport favori durant ses séjours sur l’île, avec les jeunes du quartier. La famille Bobbett n’est pas originaire de Saint-Martin, mais elle y possède des biens et vient régulièrement en vacances sur l’île depuis 26 ans.

« Cette île a beaucoup fait et donné à ma famille, il est normal que je puisse aider en retour. Mon fils Jaden m’a demandé de reconstruire le terrain de basket ball de Sandy Ground, je suis donc ici pour donner à la Collectivité les fonds nécessaires », a indiqué Jonathan Bobbett.

La 1ère vice-présidente et le Président Gibbs, qui a pris le temps de venir saluer Jonathan Bobbett malgré un agenda chargé, l’ont chaleureusement remercié pour son geste en faveur de la jeunesse saint-martinoise. Jaden, dont le rêve est de devenir basketteur professionnel et d’évoluer en NBA, continuera à venir jouer au basket à Sandy Ground, avec ses amis lors de ses séjours sur l’île.

La collectivité de Saint-Martin, à travers son Président et sa 1ère vice-présidente, remercie Jonathan Bobbett et son fils Jaden, pour ce don précieux à la communauté. Ce don viendra s’ajouter aux 3.2 millions d’euros budgétisés par la collectivité pour la reconstruction des infrastructures sportives cette année. La reconstruction du plateau de jeu de Sandy Ground est prévue au budget 2018 pour un montant de 81 000€.