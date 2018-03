soutien à Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Le traitement de ce cas dramatique nous informe beaucoup sur le fond idéologique des autorités métropolitaines quant à la conception de l’Etat et de ses relations avec les collectivités territoriales. Cette forme de condescendance de l’Etat central à l’encontre de ces collectivités d’Outre-Mer, dotées de l’autonomie, tout comme à l’égard de la Corse (discours du Président de la République des 6 et 7 février derniers), nous interpelle à plus d’un titre.

Aimé Césaire l’a écrit « l’heure de nous-mêmes a sonné », nous le pensons également : il est temps que les populations qui ont formulé démocratiquement le choix de l’autonomie soient respectées et mis en situation de pouvoir véritablement s’engager sur la voie de la responsabilité.