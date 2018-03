Fermeture exceptionnelle du service Carte Grise et Permis de Conduire pour cause de déménagement.

La Collectivité de Saint-Martin informe la population du transfert du service Carte Grise et Permis de conduire dans un nouveau local situé à l’annexe du bord de mer de la Collectivité, rue de la Liberté à Marigot (Ancienne école bord de mer).

Le service Carte Grise et Permis de conduire sera exceptionnellement fermé au public, vendredi 23 mars 2018, afin de permettre le changement de lieu et sera rouvert au public aux horaires habituels, à partir du lundi 26 mars 2018, à l’annexe du bord de mer.

La Collectivité de Saint-Martin s’excuse pour ce désagrément et vous remercie de votre compréhension.