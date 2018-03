Rappel commercialisation Agenda Collectivité

Le Président de la collectivité de Saint-Martin vous informe que la réalisation de l’agenda annuel de la collectivité de Saint-Martin a été confiée, depuis le 02 avril 2017, à la Régie Publicitaire COM and COM exploitée par l’Eurl B. ADDA, sise au n°12 rue Anégada à HOPE ESTATE, représentée par Madame Brigide ADDA.

Madame Brigide ADDA est la seule personne habilitée à démarcher pour le compte de la Collectivité, elle sera munie d’un courrier du Président attestant de ce fonctionnement.

Aucune autre société et/ou agents commerciaux en publicité ne peut donc se prévaloir du Président, de la collectivité de ses services ou de ses élus, pour commercialiser un agenda sur notre territoire.

La Collectivité vous remercie de l’accueil que vous réserverez à madame Brigide ADDA.