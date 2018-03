Le Conseil Territorial des Jeunes de Saint-Martin et la communauté scolaire du Collège Mont des Accords invitent la population à la célébration du 370e anniversaire du Traité de Concordia.

Cette année, pour la 370e commémoration du Traité de Concordia, signé sur le Mont des Accords le 23 mars 1648, la Collectivité de Saint-Martin et son Conseil territorial des Jeunes (CTJ), en association avec la communauté scolaire du Collège Mont des Accords de Marigot, proposent une grande matinée d’animation, au collège.

De 9 heures à 13 heures, le public pourra assister aux activités réalisées sous le signe de l’unité et du partage pour marquer cette journée symbolique.

Le public pourra assister à la projection de films, à des sessions de chant, de poèmes et de danse, et découvrir les expositions réalisées par les jeunes organisateurs. Il sera aussi possible de participer aux jeux et animations organisés pour l’occasion. Enfin, une foire culinaire sera proposée aux visiteurs pour les conduire à la découverte ou redécouverte des mets traditionnels saint-martinois.

L’ensemble de ces activités sont exclusivement réalisées par les élèves du Collège Mont des Accords, accompagnés des membres du CTJ, avec le soutien des élèves des autres collèges de l’île.

La communauté scolaire du Collège Mont Des Accords et la Collectivité de Saint-Martin vous invitent à venir nombreux soutenir cette manifestation initiée par la jeunesse du territoire qui marque le 370e anniversaire du Traité de Concordia et qui donnera aux visiteurs une belle opportunité de se replonger dans l’histoire de Saint-Martin et de partager un moment culturel et convivial avec les collégiens.

Venez nombreux ! Vendredi 23 mars 2018, de 9h à 13h, au Collège Mont des Accords, route de Spring à Concordia.