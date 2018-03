Communiqué de presse du parquet détaché de SAINT MARTIN relatif à l'accident mortel survenu à SAINT MARTIN le 15 mars 2018

Le 15 mars 2018 aux alentours de 15h10, deux scooters se sont percutés frontalement à Morne Valois. Le pilote d'un de ces deux scooters est décédé des suites de ses blessures sur les lieux même de l'accident, le décès étant constaté par le SAMU. Le second pilote, gravement blessé, est actuellement hospitalisé en Martinique. Une enquête de flagrance pour homicide involontaire à l'occasion de la conduite d'un véhicule a été ouverte par la brigade de gendarmerie de MARIGOT,

sous la direction du magistrat de permanence du parquet. Cette enquête vise à déterminer les circonstances exactes de l'accident, l'éventuelle consommation d'alcool ou de produits stupéfiants par les personnes impliquées et les responsabilités pénales. Les premières investigations, notamment les témoignages recueillis, mettent en évidence un comportement routier dangereux du pilote décédé, ayant roulé à vive allure tout en effectuant des dépassements dangereux en empruntant la voie de circulation opposée. Elles ne permettent en aucun cas d'impliquer des véhicules tiers dans cet accident. De nombreuses rumeurs faisant état de l'implication dans l'accident d'un véhicule de gendarmerie semblent actuellement relayées sur certains réseaux sociaux. Elles apparaissent totalement dénuées de fondement, de sorte que le parquet détaché de SAINT MARTIN et de SAINT BARTHELEMY tient à les démentir formellement.