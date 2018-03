Assemblée Générale Ordinaire de la Ftpe : Jeanne Rogers-Vanterpool élue Présidente

Ce vendredi 23 février 2018, l’association Ftpe de Saint-Martin & Saint-Barthélemy (Fédération des Très Petites Entreprises) tenait son Assemblée Générale Ordinaire à la CCI-SM sous la présidence de Madame Angèle Dormoy, et sous la présidence de séance de monsieur Alan Nagam, Président de la Fédération des Très Petites Entreprises d'outre-mer. (Cette A.G qui était prévue pour se tenir entre septembre et octobre 2017 a été reportée à cause de l’ouragan Irma).

Pour rappel, La Ftpe qui agit sous la forme d’association de loi de juillet 1901, a pour principales missions et vocation :

 de Valoriser l’image des TPE (entreprises de Moins de 10 salariés et qui réalisent un chiffre d’affaires annuels de moins de 2M€) ;

 d’Assister au développement des activités dans notre territoire ;

 d’Echanger des informations ; de mutualiser nos compétences ainsi que les avantages

 de Mettre en place des actions de formation ;

 d’Apporter une aide à la restructuration des entreprises en difficulté, d’être au service du développement de territoire,

 d’être à l’écoute et au service de ces mandants, de défendre leurs intérêts en tout lieu et en toute circonstance.

Pas moins de huit points étaient inscrits à l’Ordre du Jour à savoir :

- Rapport moral de la Présidente ; - Rapport d’activités de la FTPE de St-Martin & St-Barthélemy ; - Rapport financier, des comptes annuels de 2015 et 2016 (2017 étant en cours); Approbation du budget 2018 ; - Renouvellement des mandats et des membres du Conseil d’ Administration ; - Projets & Perspectives des activités année 2018/2019; -Projet de résolutions ; - Questions diverses.