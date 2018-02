Raccordement eau potable V2.

La Croix-Rouge procède actuellement à l’enlèvement des 11 réservoirs d’eau potable d’urgence mis en place pour pallier les manques en eau potable dans les quartiers après le passage de l’ouragan Irma.

L’Etablissement des Eaux et de l’Assainissement de la Collectivité de Saint-Martin (EEASM) invite les usagers n’ayant toujours pas de raccordement au réseau d’eau potable depuis le passage de l’ouragan, à se signaler en urgence auprès de la Générale des Eaux.

Des travaux de réparation et de branchement des logements non raccordés ou ayant un branchement défectueux doivent être engagés au plus vite par les services de la GDE.

Pour rappel : toute panne intervenant avant le compteur d’eau (réseau public) est prise en compte par la Générale des Eaux et doit être signalée. A contrario, les pannes intervenant sur la partie privée après le compteur d’eau, est à la charge de l’usager (propriétaire du logement).

Pour signaler votre situation, contactez la Générale des Eaux : 0590 89 76 76.