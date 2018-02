Enfouissement des réseaux : le Président Gibbs souhaite l’accompagnement de la Caisse des Dépôts.

Le Président Daniel Gibbs a reçu, mercredi 07 février 2018, Monsieur Pascal Hoffmann Président de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et son équipe. L’objectif pour la collectivité : s’attacher l’accompagnement de la CDC pour les opérations de reconstruction des réseaux électriques et de télécommunication dans le cadre de travaux de génie civil consécutifs aux dégâts causés par Irma.

La CDC a vocation à accompagner les acteurs locaux dans la mise en œuvre de leurs projets en apportant des solutions innovantes. C’est cet accompagnement financier et technique que le Président de la Collectivité souhaite favoriser sur les projets de reconstruction, en particulier l’important chantier d’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication qui a débuté en Décembre dernier par le secteur de Grand Case et qui nécessitera deux ans de travaux. Le Président Emmanuel Macron a garanti l’accompagnement de la Caisse des Dépôts et Consignations aux côtés des établissements publics et des entreprises saint-martinoises dans le processus de reconstruction post cyclonique.

Dans cette optique, le Président Gibbs était particulièrement heureux de recevoir le Président de la CDC Pascal Hoffmann qui lui a manifesté à nouveau tout l’intérêt qu’il porte pour une collaboration étroite avec la Collectivité (voir photos).

L’ouragan Irma a détruit la quasi-totalité des réseaux de l’île, démontrant leur inadaptation aux aléas cycloniques. Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens sur le territoire de la collectivité ont été estimés à environ 12 millions d’euros.

60km de tranchées doivent être réalisés pour accueillir l’ensemble des réseaux de distribution d’électricité et les fourreaux de télécommunication. Par ce partenariat, la Collectivité se donne la possibilité de coordonner et mutualiser l’enfouissement des réseaux dans le but de réduire l’impact des chantiers sur l’environnement, améliorer l’organisation des travaux et réduire les nuisances. Elle vise également à favoriser la réduction du coût d’investissement des travaux pour la COM.

Pour le Président Gibbs, l’accompagnement de la CDC est crucial, elle pourra financer certaines études liées à la reconstruction et piloter les travaux de génie civil.

Soucieux de la sécurité du territoire et de ses habitants, le Président de la Collectivité et son équipe ont pris l’engagement ferme de réaliser un réseau d’électricité et de télécommunication entièrement souterrain à l’horizon 2020. Ces infrastructures permettront la mise à disposition des fourreaux à tous les opérateurs en contrepartie du paiement d’une redevance d’occupation.