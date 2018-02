La collectivité de Saint-Martin, sous l’autorité du vice-président en charge du développement Durable, monsieur Steven PATRICK, a procédé, mardi 06 février 2018, au nettoyage de l’entrée de Grand-Case. Ainsi, plusieurs véhicules hors d’usage (VHU) abandonnés ont été enlevés par la société prestataire de la collectivité, en charge de l’enlèvement des VHU. Ces carcasses automobiles ont ensuite été conduites à l’écosite de Grandes Cayes pour traitement et dépollution.

Mercredi 07 février, le service Environnement et Cadre de Vie est ensuite intervenu pour un nettoyage complet du site, où étaient stockés depuis plusieurs année de vieux appareils électroménagers et de nombreux déchets. Cette décharge sauvage a été entièrement nettoyée par la collectivité.

Les Mardis de Grand Case débutent le 13 février 2018. Le Président Daniel GIBBS qui a souhaité soutenir cet événement populaire (une participation financière a été octroyée par l’Office de Tourisme) souhaitait que le village soit accueillant et propre à l’approche des festivités. Ce nouvel espace situé en bord de route nationale pourra faire office de parking pour les visiteurs et habitants du secteur.

Depuis le 6 septembre, la collectivité a déjà procédé à ses frais, à l’enlèvement de 600 carcasses de véhicules hors d’usage. Une campagne de nettoyage qui se poursuivra ces prochaines semaines.