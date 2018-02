Réunion Présentation - Schéma territorial du sport.

La collectivité convie les associations sportives à la présentation du schéma de développement du Sport 2018-2028

Dans le cadre de la création du nouveau schéma territorial de développement du Sport 2018-2028, la collectivité de Saint-Martin invite les associations sportives à une réunion de présentation, qui se tiendra le vendredi 09 février 2018 à 17h30, à la Maison des Entreprises, à Concordia.

Cette réunion sera l’occasion pour la 1ère vice-présidente en charge du Sport, madame Valérie DAMASEAU et ses équipes, de présenter aux associations partenaires la stratégie territoriale de développement du Sport, qui sera mise en œuvre pour les dix prochaines années.

Ce schéma est un cadre directeur de la politique publique sportive locale. Il s’articule autour d’axes stratégiques issus du diagnostic préalable du paysage sportif de Saint-Martin. C’est un document construit dans la concertation. D’autres réunions d’échanges auront donc lieu avec le monde sportif et associatif, avant la validation finale du schéma par le Conseil territorial au mois d’avril 2018.

Le Président Daniel GIBBS et son équipe ont en effet souhaité la mise en œuvre d’un schéma du sport adapté aux besoins du territoire, afin de fixer les priorités de la Collectivité et de disposer d’un plan d’actions et d’une vision prospective pour les 10 ans à venir.