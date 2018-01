CP Travaux Etablissements scolaires

Remise à niveau des installations électriques et travaux dans les établissements scolaires

Les services techniques de la Collectivité de Saint-Martin interviennent dans les écoles. Il s’agit pour les équipes de remettre à niveau les installations électriques avant que les travaux de rénovation globale des établissements scolaires ne démarrent dans le cadre des marchés publics passés par la collectivité.

Ainsi depuis plusieurs semaines, plusieurs phases de travaux sont en cours à la demande du Président Daniel Gibbs et sous l’égide de la vice-présidente Annick Pétrus, en charge de l’Education, et du vice-président Steven Patrick, en charge du développement Durable.

Les services de la collectivité opèrent actuellement au Lycée Polyvalent des îles du Nord de Marigot, où il est question de rénover les installations électriques dans l’atelier cuisine, dans l’atelier menuiserie et l’atelier électromécanique, pour permettre aux élèves de pratiquer leur matière en vue des prochains examens. Les problèmes d’étanchéité qui existaient dans cet établissement ont été solutionnés.

Ce travail de remise à niveau électrique se poursuivra dans d’autres établissements où plusieurs phases de travaux sont menées.

Ainsi dans le 1er degré, 8 salles de classe ont été rénovées dans l’école maternelle Simeone Trott de Concordia ; les petits élèves ont pu regagner leurs classes, lundi 22 janvier. Des travaux de rénovation sont en cours dans l’école Emile Choisy, ils devraient être achevés à la fin du mois de janvier.

S’agissant des écoles Hervé Williams et Nina Duverly, des dispositions ont été prises par la collectivité et les directeurs des établissements pour éviter la rotation des écoles élémentaires et opter pour un retour à la normale du fonctionnement horaire. Ainsi, seules deux écoles fonctionnent encore avec des horaires aménagés.

Dans le 2nd degré, la cité scolaire Robert Weinum de la Savane, qui abrite un collège et un lycée général, fait aussi l’objet de travaux de rénovation. 4 salles de classe seront remises à neuf (toiture, séparation murale et électricité), sachant que 4 nouvelles salles seront ouvertes fin janvier en modules provisoires type ALGECO pour pallier aux besoins. Le gymnase et la salle de gymnastique de la cité scolaire sont opérationnels. La collectivité effectue es travaux de clôture du terrain de football, qui sera utilisable dès réception de ces travaux.

Sur l’ensemble des écoles, et de manière générale, la Collectivité fait intervenir ses services techniques ou des entreprises dans le cadre de marchés publics, afin que la scolarité des élèves et le travail des équipes éducatives se passent dans les meilleures conditions de sécurité compte tenu de la situation.

Pour rappel, la collectivité dispose de marchés cadres dans plusieurs domaines de compétences (charpente, plomberie, grosse électricité), mais reste dans l’obligation de consulter les entreprises titulaires de ces marchés pour l’obtention de devis, ce qui implique des délais légaux obligatoires auxquels j’ajoute le temps des travaux.