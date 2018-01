Formation d’entraînement au tir pour la police territoriale

La Collectivité de Saint-Martin organise chaque année deux sessions de formation d’entraînement au tir pour le perfectionnement des policiers territoriaux. Cette formation est dispensée par la délégation régionale du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), partenaire de la collectivité sur la formation des agents territoriaux.

La première session s’est déroulée, du 22 au 26 janvier 2018, au Centre de tir de l’Anse Marcel. L’autorisation de port d’arme est en effet soumise au respect de ces séances d’entraînement, chaque agent de police devant s’exercer en tirant 50 cartouches par an lors des deux sessions obligatoires de formation.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la professionnalisation des agents territoriaux. Le Président GIBBS souhaite en effet renforcer les moyens de prévention de la police sur le territoire et lui permettre de remplir pleinement ses missions de service public que sont la sécurité des citoyens, la tranquillité et la salubrité publique.