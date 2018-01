Re-ouverture de la Piscine CARIB à Cole Bay!

La piscine de la Carib Swim Team (CST) à re-ouvert la semaine dernière!

Une premiere journée d’enregistrement pour les lessons et les entrainements a eu lieu le Samedi 20, et à cause de la forte demande nous avons rajoutés des horaires supplémentaires.

Une deuxième journée d’enregistrement aura donc lieu ce Samedi, 27 Janvier de 10h00 à 12h00.

Si vous n’êtes pas encore inscrits venez à la piscine Samedi pour le faire; merci de venir avec un maillot de bain pour faire un essai afin que nos instructeurs voient votre niveau.

Il reste aussi de la place dans les lessons pour adultes, ainsi que les jeunes et Masters en équipe de natation competitive.

Les entrainements débuteront ce même jour et les lessons reprendront le 31 Janvier.

La piscine CST est un beau bassin (6 couloirs de 25 m) bien équipé qui convient parfaitement pour les leçons, les entrainements, l’aquagym, etc.

Des associations tel que la Maritime School of the West Indies ainsi que la SNSM y font régulièrement leurs entrainements; d’autres écoles et associations sont aussi les bienvenus; n’hésitez pas à nous contacter!

Pour plus d’informations veuillez appeler le +1721 5817637 ou par mail au This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nous sommes aussi sur Facebook https://www.facebook.com/carib.swimteam

On espère vous voir bientôt à la piscine!