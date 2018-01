MOCSAM New Year Message.

Chers amis, chers compatriotes,

Je voudrai, au nom de l’équipe du MOCSAM, témoigner de notre admiration pour la forte résilience dont vous avez su faire preuve et vous assure de notre soutien moral face aux catastrophes que nous connaissons depuis Septembre 2017. Le chemin parcouru a été difficile et celui à venir n’en sera pas moins. Nous sommes convaincu que l’issu sera fonction de nos capacités décisionnelles et notre force de travail en commun.

En ce début d’année 2018, nous vous adressons nos meilleurs vœux de réussite, de santé, d’amour et de prospérité. Nous avons une pensée particulière pour ceux qui sont dans la souffrance, qu’elle soit physique, morale ou psychologique car nous sommes conscients de notre responsabilité collective face à la détresse individuelle. Nous voudrions vous proposer de former cette société fraternelle mettant le saint martinois au centre de tout ; Du système éducatif, de la formation professionnelle, du monde économique, de l’assistance aux personnes en difficulté et de la gestion du territoire. Le saint martinois responsable et soucieux du bien être de ses compatriotes et tous ceux qui auront choisi de vivre à Saint Martin et de contribuer à son développement.

Saint Martin est à un carrefour de son développement, on ne peut plus se contenter de promesses sans lendemain, c’est pourquoi lors des élections de 2017, le MOCSAM a utilisé un langage de vérité et continuera dans cette voie. Nous vous invitons à toujours rechercher la vérité, oser la différence et partager vos réflexions, soyez actifs et curieux, posez des questions et exigez des réponses ! Tel est le socle de la démocratie, conduisant au choix d’une équipe qui doit emporter la confiance collective dans la gestion de notre destin commun.

Gageons que l’expérience d’hier façonnera notre choix de demain pour autant que nous vivions pleinement le jour présent. Bonne année 2018 à vous, malgré les épreuves restons positifs et responsables.

Pour le MOuvement Citoyen SAint Martin ( MOCSAM), l’original, le vrai !

Julien GUMBS