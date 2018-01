Re-ouverture de la Piscine CARIB à Cole Bay!

La piscine d’entrainement de la CARIB SWIM TEAM (CST) à Cole Bay va enfin re-ouvrir!

Comme beaucoup d’associations sportives sur l’île nous avions subis énormément de dégâts pendant IRMA; et nous n’avons pas pu faire notre “rentrée sportive” habituelle début Septembre.

Les réparations sont désormais terminées et la piscine a été remplie cette semaine; nous sommes prêt à y accueillir des nageurs de tout ages!

L’enregistrement (enfants + adultes) pour des cours de natation (privé ou en groupe), les bébe-nageurs, le lap-swimming*, ainsi que les entrainements à la natation competitive (Team + Masters) aura lieu ce Samedi 20 Janvier de 0900 à 12h00 à la piscine à Cole Bay.

Si vous ne faisiez pas parti du program CST avant IRMA; merci de venir avec votre maillot de bain afin qu’on puisse procéder à une évaluation pour savoir dans quel groupe vous intégrer.

Les entrainements débuteront le Samedi 27 Janvier et les leçons reprendront à partir du Mercredi 31 Janvier.

* Lap-swimming: Toute personne majeure (ou mineur accompagné d’un adulte) peut acheter; au mois, un “lap card” qui lui permet de venir nager à la piscine tous les jours quand elle veut pendant les horaires d’ouverture pour faire son propre “entraînement". La natation est un excellent sport pour garder ou retrouver sa forme alors profitez-en pendant votre pause déjeuner ou quand ça vous arrange le mieux afin de vous jeter à l’eau pour un moment sportif de détente :)

La piscine CST est un beau bassin (6 couloirs de 25 m) bien équipé qui convient parfaitement pour les leçons, les entrainements, l’aquagym, etc.

Des associations tel que la Maritime School of the West Indies ainsi que la SNSM y font régulièrement leurs entrainements; d’autres écoles et associations sont aussi les bienvenus; n’hésitez pas à nous contacter!

Pour plus d’informations veuillez appeler le +1721 5817637 ou par mail au This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nous sommes aussi sur Facebook https://www.facebook.com/carib.swimteam

On espère vous voir bientôt à la piscine!