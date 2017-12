Traitement des déchets: Avis aux professionnels du BTP et aux commerçants.

La Collectivité de Saint-Martin rappelle aux artisans et aux commerçants qu’ils sont responsables de leurs déchets et de leur évacuation.

Les déchets des artisans (déchets venant de chantiers tels que les gravats, carrelages, climatiseurs usagés, pots de peintures vides, etc.), des commerçants (cartons, emballages divers, etc.), doivent être impérativement évacués par les entreprises.

Pour rappel, les dépôts sauvages de déchets ménagers, d’encombrants et de déchets verts sont interdits par la loi (article L. 541-3 du code de l’environnement).

La collectivité rappelle aux commerçants qu’ils doivent déposer eux-mêmes leurs cartons et emballages directement à la déchèterie de Galisbay (service gratuit), ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h. Tel déchèterie : 05 90 87 79 48.

Les artisans doivent se rapprocher du centre de tri situé à Grandes Cayes pour le traitement de leurs déchets. Il est strictement interdit de déposer ce type de déchets sur le bord des routes.

La Brigade de l'environnement est en charge de la lutte contre les incivilités : affichages sauvages, dépôts sauvages, nuisances sonores, insalubrité. Contact : Madame Hélène Isaac : Téléphone : 05 90 52 27 30. Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Gestion des déchets ménagers, encombrants et déchets verts : Madame Jacqueline Helissey : Tel 0590 52 27 30. Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

La collectivité de Saint-Martin vous remercie de votre civisme et de votre compréhension.