Gestion des déchets: Dernier grand nettoyage post Irma, avant reprise du fonctionnement habituel.

La collectivité de Saint-Martin - Service Environnement - informe les particuliers et les commerçants qu’un dernier grand nettoyage post Irma des rues de Marigot et des autres quartiers est actuellement en cours, s’agissant du ramassage des nombreux déchets déposés sur les trottoirs et aux abords des routes.

Cette dernière opération de ramassage post Irma s’achèvera à la fin de l’année. Les particuliers et les professionnels sont d’ores et déjà invités à suivre la règlementation en vigueur pour le ramassage des déchets, et à respecter les horaires de dépose mis en place par la Collectivité.

Les ordures ménagères (déchets alimentaires, papiers, journaux, prospectus, briques alimentaires, emballages) sont ramassées du lundi au samedi, de 18h à 23h. Ces déchets doivent être déposés juste avant 18h, dans les bacs-poubelles prévus à cet effet.

Les encombrants (ferrailles, électroménager, meubles, matelas) sont ramassés 4 fois par semaine, le mardi, mercredi, jeudi, dimanche, de 18h à 23h. Il faut les déposer près des conteneurs poubelles juste avant 18h.

Les déchets verts (branchages, feuilles mortes, tontes de gazon, mauvaises herbes) sont ramassés 3 fois par semaine, le dimanche, mardi et jeudi, de 18h à 23h. Il faut les déposer près des conteneurs poubelles juste avant 18h.

Ordures ménagères: les sacs doivent être déposés dans les conteneurs prévus à cet effet : 120 bacs supplémentaires viennent d’être installés, 300 sont en cours d’installation.

Encombrants: Dépôts interdits sur les trottoirs ou devant les habitations. Les encombrants doivent être séparés et posés près des containers à poubelles. Les encombrants restent sous la responsabilité du déposant jusqu’à leur enlèvement par la Collectivité.

Déchets verts: Ils doivent être déposés dans des sacs (ne pas fermer les sacs, ne pas mettre de cailloux à l’intérieur. Il est rappelé à la population qu'il est strictement interdit de brûler à l'air libre les déchets verts (circulaire ministérielle du 18 novembre 2011).

La collectivité de Saint-Martin vous remercie de votre civisme et de votre compréhension.