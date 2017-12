Travaux enfouissement réseaux électriques.

Enfouissement des réseaux électriques

Le Président Gibbs présent au premier coup de pioche du chantier de Grand Case

Daniel Gibbs s'est rendu à la mi-journée (mercredi 13 décembre 2017) sur le boulevard de Grand-Case pour le lancement des premiers travaux d'enfouissement des réseaux électriques, opérés par la compagnie EDF.

Ce premier coup de pioche a eu lieu en présence du représentant de l'état, le préfet Philippe Gustin, délégué à la reconstruction, et de monsieur Elio Gumbs, directeur de la centrale EDF de Saint-Martin qui supervise ce chantier.

Le Président Gibbs, qui souhaite que son territoire bénéficie d’un enfouissement total des réseaux électriques (et télécoms) d’ici 18 mois, a salué l’engagement d’EDF Archipel Guadeloupe, qui œuvre sans relâche depuis le passage de l’ouragan IRMA à la réhabilitation des réseaux électriques et à l’enfouissement de ceux-ci.

Cette première phase de travaux concerne le secteur de Grand-Case pour à termes s’étendre à l’ensemble du territoire. La volonté territoriale de voir 100% des réseaux électriques enfouis est partie intégrante de la reconstruction du territoire, et représente une garantie de sécurité et de service pour les usagers, notamment en cas de nouvelle catastrophe naturelle.