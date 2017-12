Traitement des déchets post Irma : La collectivité procède au nettoyage des sites d’urgence.

Après avoir stocké les nombreux déchets liés à l’ouragan IRMA (tôles, bois et encombrants divers) sur une dizaine de sites d’urgence répartis sur l’ensemble du territoire, la collectivité de Saint-Martin procède désormais à l’enlèvement de ces encombrants et à la réhabilitation des sites.

Ainsi, depuis le début de l’opération courant novembre, les sites d’urgence du Quartier d’Orléans, de Cul de Sac et de la Savane ont été entièrement déblayés. Ceux de Mont Vernon, Concordia, Sandy Ground et Galisbay sont en cours de déblaiement, et pour certains, bien avancés. Dans le cadre de ce dispositif d’envergure, ce sont près de 300 aller-retours journaliers qui sont opérés vers l’écosite de Grandes Cayes. La collectivité procèdera ensuite à l’enlèvement des derniers encombrants stockés à divers endroits sur le domaine public. Ces travaux de nettoyage devraient être achevés courant janvier 2018.

La collectivité installe 420 nouveaux bacs-poubelles

Le ramassage des ordures ménagères tel qu’il existait avant le passage d’Irma est opérationnel depuis le début du mois d’octobre. Les déchets ménagers doivent être déposés dans les bacs prévus à cet effet, aux horaires définies par la collectivité, soit chaque jour après 18 heures.

La collectivité vient de réinstaller 120 bacs-poubelles dans les quartiers, sachant que 300 bacs supplémentaires ont été commandés et seront installés d’ici le début de l’année 2018. Il est demandé à la population de respecter ce nouveau matériel en y entreposant uniquement des déchets ménagers (les gros encombrants sont interdits).

Pour rappel, il est strictement interdit de déposer des déchets (quels qu’ils soient) sur les abords des routes. Les gros encombrants des particuliers et des entreprises doivent être acheminés directement à la déchèterie de Galisbay ou à l’écosite de Grandes Cayes à Cul de sac.

La police de l’environnement et la police territoriale sont chargées de veiller au respect de ce dispositif.