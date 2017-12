CP Enlèvement des VHU - Décembre 2017.

Sur demande du président Daniel Gibbs, la collectivité de Saint-Martin a procédé en fin de semaine dernière à l’enlèvement des carcasses automobiles les plus gênantes sur le domaine public. Depuis le passage de l’ouragan IRMA, 500 véhicules hors d’usage ont déjà été enlevés et traités par le centre de dépollution VHU de Grandes Cayes.

Le pôle de développement Durable de la collectivité poursuivra cette opération de ramassage ces prochaines semaines, afin de nettoyer le territoire des nombreuses carcasses qui jonchent les trottoirs et les places de parking. Les assurances sont également concernées par ce dispositif, puisqu’elles prennent à leur charge l’enlèvement des véhicules hors d’usage (VHU) assurés tout risque.

Environ 1500 véhicules ont été répertoriés dans le cadre de ce dispositif. Les VHU ramassés sont ensuite stockés à l’écosite de Grandes Cayes pour y être traités via la filière de dépollution.

Ces deux dernières années, la collectivité de Saint-Martin a réalisé plusieurs campagnes de ramassage gratuit des véhicules hors d’usage. En 2 ans, 1200 carcasses ont été enlevées du domaine public.