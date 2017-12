Le Président Gibbs rencontre la directrice nationale de la PJJ.

Le Président de la collectivité de Saint-Martin, monsieur Daniel Gibbs, a reçu vendredi 08 décembre 2017, la directrice nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), madame Madeleine Mathieu, actuellement en déplacement dans nos îles. Elle était accompagnée de monsieur Dominique Simon, directeur interrégional de la PJJ IDF- outre-mer.

Lors de ce déplacement aux Antilles, madame Mathieu a procédé à l’inauguration de l’Etablissement de Placement Educatif et d’Insertion de la Guadeloupe (EPEI) situé dans le quartier du Lamentin. Elle s’est ensuite rendue à Saint-Martin, où sa rencontre avec le président Gibbs lui a permis de mieux appréhender la réalité du territoire après le passage de l’ouragan IRMA, et d’échanger sur les projets à mettre en œuvre localement pour améliorer la prévention et favoriser l’insertion des jeunes délinquants.

Le renforcement des mesures existantes sur le territoire, et notamment la formation de techniciens capables d’effectuer ce suivi, ont été évoqués, tout comme la mise en place d’actions ciblées pour l’insertion de ces jeunes publics. La création du foyer socio-éducatif, projet de long terme de la collectivité, a aussi été discutée et vu comme une nécessité.

Pour le président Gibbs, la prévention de la délinquance doit être accentuée sur le territoire de la collectivité, et l’ensemble des leviers d’insertion activités, pour une prise en charge optimale de ces jeunes en difficulté.