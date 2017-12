Le maire de Bry sur Marne, en visite à Saint-Martin.

Monsieur Jean-Pierre Spilbauer, maire de la ville de Bry sur Marne, a visité Saint-Martin, le 6 et le 7 décembre, accompagné de monsieur Bruno Philippot coordinateur du conseil municipal des jeunes de la ville. Mercredi 06 décembre, guidés par un élu du Conseil territorial Junior et les techniciens du service Jeunesse et du pôle de développement économique de la collectivité, le maire et son coordinateur ont pu mesurer les dégâts causés par Irma sur les infrastructures publiques et privées, grâce à une visite de terrain orchestrée par la collectivité. D’Oyster-Pond aux Terres-Basses, en passant par quartier d’Orléans, Orient Bay, Grand Case, Marigot et Sandy Ground, le maire a pu appréhender la situation réelle du territoire trois mois après le passage de l’ouragan. L’après-midi, le maire a pu s’entretenir avec les membres du Conseil territorial des jeunes de Saint-Martin pour préparer une opération de distrbution de jouets aux enfants de l’île.

Jeudi matin, le maire de Bry sur Marne a été reçu par le Président Daniel Gibbs et ses vice-présidents, à l'hôtel de la collectivité, dans le cadre d’un moment d’échanges avec les élus de l’exécutif. Jean-Pierre Spilbauer est à Saint-Martin dans le cadre de la convention de jumelage qui lie Saint-Martin à la ville de Bry (sur le développement des métiers de l’audiovisuel notamment), mais aussi dans le cadre de l'action de solidarité « Un jouet un sourire », organisée cette année par la collectivité en partenariat avec la ville de Bry. Ainsi, une collecte de jouets a été réalisée à l’initiative de la ville de Bry sur Marne en faveur des enfants de Saint-Martin. Le Conseil territorial des jeunes de Bry et celui de Saint-Martin ont travaillé ensemble sur cette initiative solidaire.

Rappelons que la ville de Bry sur Marne a été particulièrement généreuse avec Saint-Martin, en votant en octobre dernier un don du conseil municipal de 85 000€ pour Saint-Martin après le passage d'IRMA. Le Président Gibbs a salué ce geste et remercié le maire pour le soutien que sa commune apporte à Saint-Martin depuis son jumelage.