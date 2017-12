Message de condoléances du Président Gibbs - Décès Pierre Brangé.

Je suis très peiné d’apprendre le décès de Pierre Brangé qui nous a quittés mercredi soir. Pierre était une figure de notre collectivité, il a travaillé pour l’administration territoriale seize années durant en faisant preuve d’un investissement sans faille au service de son île.

Juriste de formation, passionné de droit et d’économie, Pierre était un fin-connaisseur de notre loi organique et des spécificités de notre territoire ; son expertise et sa connaissance des dossiers étaient particulièrement recherchées et faisaient de lui un cadre incontournable de la collectivité.

Il a exercé plusieurs fonctions au sein de l’institution, où il a occupé le poste de directeur général adjoint (DGA) du pôle de développement économique avant de devenir le directeur de cabinet de la Présidente Aline Hanson en 2015. Pierre était un professionnel hors pair, et était aussi apprécié pour sa disponibilité et sa bonne humeur.

Nous garderons de lui, l’image d’un homme brillant, cultivé, affable et bon vivant, toujours prêt à offrir sa contribution pour le bien de Saint-Martin. Pierre laisse un grand vide, son rire caractéristique résonnera longtemps dans les couloirs de la collectivité et au-delà.

Mes pensées vont vers sa maman Emilienne, son frère Jean, sa compagne Valérie, ainsi que ses proches et ses nombreux amis. Je leur présente mes sincères condoléances au nom de la collectivité de Saint-Martin, des élus du Conseil territorial et de l’ensemble des agents territoriaux, tous touchés par sa disparition. Notre bienveillance et notre soutien affectueux les accompagnent dans cette dure épreuve.

Daniel Gibbs

Président du Conseil territorial de Saint-Martin