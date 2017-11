La Police territoriale déménage provisoirement rue de Hollande.

Alors que ses locaux à l’hôtel de la collectivité ont été fortement endommagés par l’ouragan IRMA, la Police territoriale a été relogée dans le bâtiment de la collectivité, sis rue de Hollande à Marigot (derrière la gare routière, ancienne école Evelyna Halley).

Les services de la Police Territoriale sont ouverts tous les jours, du lundi au samedi, de 07 heures à 21 heures, et joignables désormais au 05-90-29 56 23.

La Police Territoriale de Saint-Martin assure des missions de proximité auprès de la population et des commerçants et œuvre pour la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique.

Au quotidien, la Police Territoriale intervient dans les domaines suivants :

La prise de main courante

L’établissement des certificats de changement de résidence

La sécurité routière

Les différends de voisinage

Les points de surveillance à la sortie des écoles

Pour tout contact : 0590 29 56 23.