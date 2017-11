Le Président Gibbs sur tous les fronts à Paris.

Le Président de la Collectivité est actuellement en déplacement à Paris. Daniel GIBBS a débuté son séjour par la Journée Outre-Mer Développement, samedi 18 novembre, au Palais Brongniart. Rendez-vous économique majeur pour les territoires ultramarins, la JOMD a rassemblé de nombreux élus, partenaires institutionnels, acteurs du monde économique et associatif pour des échanges sur le développement des Outre-mer. Le Président Gibbs était accompagné de la députée de St Barthélemy et St Martin, Mme Claire GUION-FIRMIN. Il est intervenu en plénière sur le thème « Quel nouvel horizon pour Saint-Martin ? ». L’occasion de dresser un bilan de toutes les actions entreprises par la COM depuis le passage du cyclone Irma, de faire état de l’avancée des négociations avec l’Etat et surtout de présenter les grandes lignes et la méthodologie du Plan Phoenix de reconstruction de l’île. Le Président a réaffirmé son souhait de voir l’île prête à recevoir dans les meilleures conditions ses premiers touristes pour la prochaine saison touristique 2018-2019.

Lundi 20 novembre, le Président Gibbs s’est rendu à l’Assemblée Nationale où il s’est entretenu avec le Président François De RUGY en amont de son déplacement à Saint-Martin, jeudi 23 novembre, pour une visite de terrain. Un peu plus tard dans la matinée, Daniel Gibbs a présenté son projet de développement du Grand Marigot au Cabinet de Sébastien LECORNU, Secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Le lendemain, le président Gibbs a renouvelé cette présentation devant les responsables de l’Agence Française du Développement, il était secondé dans cet exercice par le directeur de l’établissement Portuaire Albéric Ellis et le représentant du Groupement d’assistance à maîtrise d’ouvrage (aménagement de la baie de Marigot), monsieur Philippe RICOCHIN.

Un partenariat prolongé avec la Fondation de France

Lundi 20 novembre, le Président a également pu rencontrer monsieur Martin Spitz responsable des urgences de la Fondation de France. Le Président Gibbs a émis le souhait d’un partenariat accru avec la FDF, pour que les dons soient utilisés en parfaite adéquation avec le projet politique qu’il a mis sur pied dans le cadre de son Plan Phoenix pour la reconstruction. Pour rappel, la Fondation a d’ores et déjà versé 1.5 million d’euros aux entreprises de Saint-Martin via la plateforme Initiatives Saint-Martin Active. Monsieur Pierre ROTH, chargé de mission à Saint-Martin, voit sa mission sur l’île prolongée de plusieurs mois. La FDF pense pouvoir mobiliser 3 millions d’euros pour la reconstruction de bâtiments, au profit des publics les plus sensibles de Sandy-Ground, quartier d’Orléans et St James. Le partenariat étroit entre la Fondation de France et la Collectivité de Saint-Martin a été consolidé jeudi, lors de l’entretien de Daniel Gibbs avec le Président de la Fondation, M. Pierre SELLAL.

En fin de journée, Daniel Gibbs a été reçu à l’Elysée, par Stanislas CAZELLES, conseiller outre-mer et Patrick STRZODA, directeur de Cabinet du Président de la République, pour finaliser la discussion sur le protocole d’investissement pour la reconstruction de Saint-Martin et évoquer les sujets prioritaires.

Le Président Gibbs au Congrès des Maires de France

Mardi 21 novembre, le Président a pris part au Congrès des Maires de France sous l’égide de la ministre des Outre-mer madame Annick GIRARDIN, qui réunissait les présidents des exécutifs des DOM-COM, au ministère. Cette pré-réunion préparative des Assises des Outre-mer - auxquelles les îles du Nord ne participent pas - a permis de faire le point sur les problématiques rencontrées par les élus de chaque territoire. Le Président Gibbs a pour sa part abordé deux points particuliers : la question de la renationalisation et de la dématérialisation du RSA à Saint-Martin, et celle de l’installation d’une antenne de l’INSEE sur l’île. La Ministre des Outremer a annoncé qu’elle souhaitait réunir les présidents des exécutifs des COM et DOM tous les trimestres pour faire le point sur les avancées des différents dossiers.

Signature du Protocole Etat/COM pour la reconstruction de Saint-Martin

Dans l’après-midi, le Président a signé le protocole d’investissement « pour une reconstruction pérenne et solidaire de Saint-Martin », à l’issue de la 4e réunion interministérielle pour la reconstruction de Saint-Martin (voir communiqué du mercredi 22 novembre 2017). Quelques avancées sont à souligner dans ce protocole, notamment le fait que le document précise bien, en son préambule, qu’un effort massif en matière d’investissement publics, de plusieurs centaines de millions d’euros va s’avérer nécessaire. L’Etat assurera, à St Martin, la représentation désormais permanente de certains services déconcentrés actuellement présents en Guadeloupe (DIECCTE, DEAL) et renforcera ses moyens de maîtrise des flux migratoires. La Collectivité proposera d’ici le 31 mars 2018 un plan pluriannuel d’investissement et de rattrapage, lequel pourra corriger les insuffisances constatées depuis 2008 en matière de compensation financière des charges transférées. Ce plan pourra notamment mobiliser les crédits du grand plan d’investissement de 56 milliards d’euros. Parallèlement, un pacte économique sera élaboré afin de favoriser l’accélération de la reconstruction : il pourra comprendre des mesures, améliorant et adaptant le dispositif national d’aide fiscale à l’investissement et notamment proposer des dispositifs d’aide à la rénovation hôtelière.

Réception au Sénat et au ministère de la transition écologique

Jeudi 23 novembre, c’est au Sénat que le Président Gibbs s’est rendu pour un petit-déjeuner de travail avec le Président LARCHER. Un entretien auquel le Président de la Collectivité a tenu à convier le sénateur de Saint-Martin, Guillaume Arnell. Daniel Gibbs a remercié M. Gérard Larcher d’avoir redirigé 300 000 euros de fonds exceptionnels du Sénat vers le Ministère de l’Intérieur pour le financement des urgences post Irma. Le Président a insisté sur quatre problématiques pour lesquelles le président du Sénat a promis d’agir : la question des assurances et la prises en charge rapide des assurés, la mise à disposition des fonds Européen supplémentaires, la question du chômage partiel et la création du United Congress en coopération avec Sint Maarten.

Lors de sa rencontre avec le secrétaire d’état Sébastien Lecornu, jeudi en fin de matinée, le Président a travaillé sur plusieurs problématiques, notamment la question de l’eau et de la gestion des réseaux localement, suite au départ imminent de la Générale des Eaux. Daniel Gibbs souhaite que le prochain opérateur reprenne la production et la distribution de l’eau.

Reçu au Ministère de l’Intérieur, le président de la Collectivité a présenté les différents projets d’aménagement et de développement de Saint-Martin au cabinet de M. Gérard COLLOMB. Le déplacement à Paris du Président de la Collectivité s’est achevé par un entretien avec le Sénateur de Saint-Barthélemy, M. Michel MAGRAS, qui préside la délégation aux outremers du Sénat. Enfin, Daniel Gibbs, dans la lignée de sa rencontre avec la Fédération des Assurances, a tenu à rencontrer M. Jacques RICHIER, le PDG d’Allianz France, pour faire le point sur l’avancée des dossiers des assurés de Saint-Martin.