Présentation du programme de Noël Christmas Serenade Festival.

Mesdames et Messieurs les journalistes,

Bonjour à tous et merci de votre présence.

Je suis heureux de vous recevoir à l’hôtel de la collectivité, en ma qualité de conseiller territorial, mais aussi de vice-président de l’Office de tourisme de Saint-Martin, pour vous présenter le programme des festivités de Noël que nous avons intitulé « Christmas Serenade Festival ».

A mes côté, monsieur Daniel Richardson, chef d’escale de la compagnie aérienne Air Caraïbes – je le remercie de sa présence et du soutien d’Air Caraïbes sur ce projet culturel - madame Kate Richardson, directrice de l’Office de Tourisme et monsieur Thierry Gombs, DGA du pôle de développement Humain de la collectivité.

Je voudrais par ailleurs excuser madame Yolande Sylvestre, conseillère territoriale en charge de la Culture pour son absence. Car elle a été retenue par d’autres obligations.

Les présentations sont faites, et avant toute chose, il est important pour moi de signaler que c’est à l’initiative du Président de la collectivité, monsieur Daniel Gibbs, de sa 1ère vice-présidente et présidente de l’Office de tourisme, madame Valérie Damaseau et de madame Yoalnde Sylvestre en charge de la culture, que ce programme de Noël a été initié.

Je voudrais rappeler qu’ils ont souhaité qu’un beau Noël soit organisé pour notre population, en particulier pour les enfants, après les moments difficiles que nous venons de traverser. Je tiens aussi à préciser que ce programme de festivités est en adéquation avec la politique culturelle et festive que nous souhaitons mener à Saint-Martin. L’objectif de cette manifestation est de mettre à l’honneur la culture saint-martinoise, nos traditions ancestrales et nos valeurs communes.

Les festivités de Noël vont donc débuter dimanche 26 novembre, dans le Jardin de la Collectivité, elles se poursuivront avec des animations dans les quartiers et nous aurons une grande soirée de fête sur le Front de mer de Marigot, qui viendra clôturer ce festival de Noël.

La collectivité et l’Office de Tourisme qui se sont associés pour l’organisation de ce programme, et il est soutenu par notre partenaire - la compagnie Air Caraïbes - avec laquelle nous organisons la soirée de clôture, le 20 décembre.

L’idée est de proposer des animations en continue, sur 4 semaines, pour égayer nos villages, amuser petits et grands et permettre à tout un chacun de décompresser durant la trêve des fêtes de fin d’année.

J’invite toute la population à venir dimanche dans les jardins de la collectivité pour l’ouverture officielle des festivités, de midi à 20 heures, il y aura de la musique, une illumination de Noël et de quoi manger. Il faudra ensuite profiter des animations dans les quartiers du 2 au 17 décembre, et venir sur le Front de mer de Marigot, pour la grande soirée avec Air Caraïbes, le 20 décembre. Grâce à la collecte d’Air Caraïbes en Guadeloupe et Martinique, de nombreux cadeaux seront distribués aux enfants.

Je vous remercie de votre attention

ILLUMINATION DES RUES DE MARIGOT

12h00 – 20h00

Foire Culinaire vente et Dégustation des repas traditionnels – Traditional food on sale

Animation / Entertainment

Avec les Associations Culturelles / with cultural associations

Podium ‘Bologne string band’

COLOMBIER NATURE VALLEY

Culture et tradition Saint Martinoise

Nita Joe ‘St martin sweet lady’

Questel Marie

Simeone Sapor Punch

Ginette Illidge

Good Friends

St Louis Cultural women



15h00 : Christmas parade with the young ones / Urmain Dormoy troop – Explorateur troop – Grain d’or

Parcours : DEPART Rue de Saint James – rue de hollande – ARRIVEE ‘Parc de la collectivité

15:00 - 17: 00: ANIMATION PODIUM ‘Gun slingers steel pan’ ; BOMBASTICK ; SPOT LIGHT

18:00 ILLUMINATION DES RUES DE MARIGOT

18:00 - 20H00 : Animation Podium: ‘Bottle Neck crew’

*****************************

SERENADING IN THE VILLAGES

Pudding Tart Punch Contest : grand concours de pudding, tarte et punch

12H00 – 20H00

(les 2-3-9-10-16-17 décembre et grande finale le 20 décembre)

Conseil de Quartier Numero 4 / dec. 2nd (Agrément) Bande Joyeuse

Conseil de Quartier Numero 1 / dec. 03 (Quartier d’Orléans ; abords MJC) Bologne combo

Conseil de Quartier Numero 3 / dec. 09 (Local Nature Valley ; Colombier) Gun slingers

Conseil de Quartier Numero 5 / dec. 10 (Parking Centre Commercial Bellevue) Bottle Neck

Conseil de Quartier Numero 6 / dec. 16 (Parking Supermarché, Face MJC de Sandy-Ground) King T-MO , Kaiso Brat, Jolly Boys

Conseil de Quartier Numero 2 / dec. 17 (Salt Yard, abords MJC Grand-Case) Jolly Boys

WEDNESDAY DECEMBER 2O, 2017

MARIGOT WATERFRONT

4:00 pm – 11:00 pm

Traditional dishes on sale

4:00 pm - GRAND FINALE PUDDING TART PUNCH CONTEST with Poetry

5:30 pm - SANTA CLAUS ARRIVAL WITH AIR CARAÏBES

7:30 pm - CHRISTMAS CONCERT SHOW TIME “Step up production”

9:00 pm – 11H00 CACTUS SHO, “Air Caraïbes”