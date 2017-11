Projet d’extension de la piste d’aéroport de Grand-Case.

Lors du dernier conseil territorial du 9 novembre 2017, le Président annonçait l’acquisition définitive par la Collectivité du terrain d’assiette nécessaire à l’allongement de la piste de l’aéroport de Grande-Case.

C’est une excellente nouvelle et, ma satisfaction est d’autant plus grande lorsque l’on sait les efforts consentis pour arriver à un tel résultat.

Pour rappel, ce projet de développement de l’aéroport a été pensé depuis les années 1990 et n’a trouvé son aboutissement que près de 30 années plus tard. Il s’inscrivait dans une volonté de renforcement de la position de l'aéroport afin de constituer

ultérieurement une porte d'entrée régionale vers les Antilles françaises.

En outre, ce projet avait pour finalité principale de créer un trafic commercial international dans la région Caraïbe (Haïti, Porto Rico, par exemple) aujourd'hui inexistant et de développer l'aviation d'affaires encore embryonnaire sur la Collectivité de Saint-Martin.

Pour ce faire, d’autres équipements étaient nécessaires au bon fonctionnement de l’aéroport, tel que la création d’une caserne pour le SSLIA, la constitution d’une nouvelle vigie AFIS ou encore la création d’un service d’approvisionnement en carburant, de même que la réorganisation de l’aérogare et l’extension du parking avion.

Faisant suite à de nombreuses discussions avec les parties prenantes au projet, très rapidement, nous avions pris conscience que la réalisation d’un tel projet était conditionnée à l’extension d’environ 1500m de la piste d’aéroport. Ces travaux qui

faisaient partie de la seconde phase du projet étaient in fine indiscutablement conditionnés à l’acquisition des terrains de la famille Laurence.

Par ailleurs, nous avons dû surmonter de nombreux obstacles (problèmes de servitudes, de bornages, tarifaires, contentieux administratif etc..) qui ont singulièrement retardé la conclusion du projet.

Toutefois, porté par l’intérêt général et faisant preuve d’une volonté sans failles, nous n’avons cessé d’oeuvrer dans le sens de la concrétisation de ce projet. Cela n’aura d’ailleurs été possible qu’avec l’aide précieuse de Maître Coullanges, ainsi que des

membres de la famille Laurence, que je souhaite particulièrement remercier.

Dans la concrétisation de cet ambitieux projet, j’ai pris une très grande part. Ce qui m’autorise à saluer la décision de l’équipe actuelle, qui a su reprendre et mener à terme ce dossier pour lequel nous nous sommes tant investis ces 30 dernières années.

En outre, j’ai l’intime conviction que l’acquisition des terrains concernés contribuera au rayonnement de la Collectivité en matière de desserte aérienne, et donc nécessairement à son développement économique.

Dorénavant, les turbulences sont derrières nous et, sans détacher nos ceintures, nous pouvons maintenant nous concentrer exclusivement sur la sécurité et la qualité du vol jusqu’à la prochaine escale avant la destination finale.

Le Sénateur Guillaume Arnell