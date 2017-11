Fête Saint-Martin à Paris.

Alors que les deux parties de l’île se sont réunies à Philipsburg pour célébrer la traditionnelle fête de l’île, le samedi 11 novembre dernier, l’Antenne de la Collectivité à Paris - la Maison de Saint-Martin – a elle aussi marqué l’événement en organisant une petite fête dans ses locaux de la rue de Varenne, en présence de quelques invités. Ainsi, malgré les circonstances, le Saint-Martin’s Day a été célébré comme il se doit sur la Friendly Island et dans la capitale.

Parmi les invités, la Député de Saint-Martin et Saint- Barthélemy, Madame Claire Javois, a profité de l’occasion pour remercier l’ensemble des partenaires de la collectivité et les nombreux bénévoles qui se sont investis dès les premiers jours après l’ouragan IRMA, pour organiser les collectes de dons pour les sinistrés et leur acheminement vers Saint-Martin.

C’est autour du message « SXM SMILE AGAIN » slogan porté par l’Office de tourisme de Saint-Martin, que les bénévole et les partenaires invités pour l’occasion, ont pu profiter d’un joli buffet de mets traditionnels saint-martinois, dans une ambiance conviviale.

La Collectivité de Saint-Martin tient à saluer l’ensemble des collectivités, départements, régions et communes de France, les nombreuses écoles, les partenaires basés dans toute la France et les bénévoles qui ont spontanément prêté main forte et qui se sont mobilisés sans réserve, pour venir en aide à Saint-Martin après le passage d’IRMA.

Cette édition du Saint-Martin’s Day a été célébrée dans un contexte particulier, mais elle a permis à de nombreux Saint-Martinois de se retrouver - ici ou ailleurs - et de partager un moment d’unité et de convivialité avec des moments difficiles.