Lundi 20 novembre, journée mondiale des Droits de l’enfant.

La collectivité de Saint-Martin organise chaque année au mois de novembre une semaine dédiée aux enfants, en partenariat avec Sint Maarten dans le cadre de la Journée mondiale des droits de l’enfant. Cette année, alors que l’ouragan IRMA a empêché ce rendez-vous annuel, la vice-présidente Annick Pétrus, présidente du Pôle Solidarité et Familles a souhaité marquer cet événement par un communiqué de presse rappelant les droits de l’enfant.

Défendre les droits de l'enfant est une mission de tous les jours pour les services administratifs et plus largement pour tout un chacun. C’est pourquoi en 1996, le Parlement français a décidé de faire du 20 novembre la "Journée Mondiale de défense et de promotion des droits de l'enfant" (loi 96/296 du 9 avril 1996).

Cette journée dédiée aux enfants est un moment privilégié dont l’objectif est de sensibiliser la population au respect des droits des enfants et aux nombreuses injustices qui perdurent encore. Cette journée fait également valoir la convention internationale des droits de l’enfant adoptée par les Nations Unies, le 20 novembre 1989. Elle est composée de 54 articles et a été ratifiée par 191 pays sur 193 (seuls les États-Unis et la Somalie ont refusé de s'engager).

Ainsi, la convention rappelle que l’enfant est un être fragile qu'il faut protéger. L’enfant a des droits comme celui d’être protégé, éduqué, soigné, quel que soit l'endroit du monde où il est né. Il doit pouvoir vivre une vie d’enfant avec tout ce que cela comporte de droits et devoirs.

Quelques chiffres éloquents:

Un million d'enfants pauvres dans le monde

19.000 enfants maltraités

76.000 sont en danger dans un contexte familial dégradé et qui menace leur développement éducatif et/ou matériel

Quelque 240.000 enfants placés ou pris en charge

150 000 filles et garçons quittent chaque année le système scolaire sans aucune perspective

15 % des enfants qui arrivent au collège ne comprennent pas ce qu'ils lisent...

Comme le rappelle madame Pétrus, le Pôle Solidarité et Familles – Direction Enfance et Familles – de la collectivité de Saint-Martin agit quotidiennement en faveur des enfants en difficulté grâce à ses missions d’accompagnement.

La Protection Maternelle Infantile (PMI) est un autre service public gratuit de la collectivité, ouvert aux femmes enceintes et aux mamans. La PMI exerce ses missions au sein des Maisons de la Solidarité et des Familles de la collectivité de Saint-Martin (dispensaires). Son objectif : vous accompagner du mieux possible avant et après la naissance de bébé.

Les Maisons de Solidarité et Familles:

Concordia : 10, rue Mont Carmel : 0590 87 93 22

: 10, rue Mont Carmel : 0590 87 93 22 Sandy Ground : 104, route de Sandy Ground : 0590 87 07 52.

: 104, route de Sandy Ground : 0590 87 07 52. Quartier d’Orléans : 11, rue de Coralita : 0590 87 37 21.

Ouvert le lundi, mardi, jeudi, de 8 heures à 16 heures, et le mercredi et vendredi de 8 heures à 13 heures 30.