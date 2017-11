Rencontre président Croix Rouge.

Lundi 13 novembre, le président Daniel Gibbs a reçu en collectivité le président de la Croix Rouge Française, le professeur Jean-Jacques Eledjam, qui préside la première association de France depuis 2013.

En visite de terrain à Saint-Martin, Jean-Jacques Eledjam est venu se rendre compte des dégâts causés par Irma et des conséquences dramatiques de l’ouragan sur les plus démunis. Accompagné des membres de son cabinet et de Joceline Bretchel, présidente de la délégation territoriale de la Croix-Rouge, le professeur a pu aller au cœur des quartiers sinistrés et apprécier par lui-même les situations d’urgence.

Le président Gibbs a fait part de ses remerciements à la délégation locale de la Croix-Rouge et au président Eledjam, rappelant que la Croix-Rouge a joué un rôle crucial au côté de la collectivité dans la gestion des secours et la prise en charge des nombreuses personnes en situation d’urgence absolue.

Le professeur Eledjam a de son côté rassuré le président de la collectivité sur son intention de déployer des moyens importants sur Saint-Martin pour poursuivre l’aide humanitaire de la Croix-Rouge et permettre à la délégation territoriale, jusqu’ici logée par la collectivité route du Fort Louis, de trouver de nouveaux locaux, le bâtiment de la collectivité ayant été entièrement sinistré.

C’est donc sur l’assurance d’un partenariat solide et pérenne que les deux hommes se sont salués, la Croix-Rouge informant le président Gibbs de son souhait d’accompagner la collectivité sur la durée, avec pour prochaine étape l’organisation d’un bel arbre de Noël avec de nombreux cadeaux pour les petits saint-martinois.