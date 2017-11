Adoption de mesures exceptionnelles par le Sénat pour Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

Hier soir dans la nuit, le Sénat a adopté un amendement au Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2018, présenté par la Commission des Affaires Sociales, dont je suis Vice-président.

Cet amendement instaure des mesures exceptionnelles pour les entreprises de Saint Martin et de Saint Barthélemy dans le but de les aider à faire face aux difficultés suite au passage du cyclone Irma.

Prenant la parole avant le vote, j’ai rappelé au Gouvernement que cette proposition était totalement légitime du fait des circonstances exceptionnelles que connaissent nos deux territoires et que ces mesures étaient absolument nécessaires pour nos entreprises.

Suite à mon intervention, le Gouvernement a émis un avis favorable et l’amendement a été adopté à l’unanimité.

Je suis satisfait de voir que, pour l’instant, le Président de la République et le Premier Ministre ont tenu leurs engagements. J’espère qu’il en sera de même pour les mesures qui restent à mettre en place et j ’y serai particulièrement attentif.

Votre Sénateur,

Guillaume Arnell