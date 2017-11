REPORT DE L’EDITION DU SXM FESTIVAL POUR 2019.

Notre attachement à Saint-Martin est immense, aujourd’hui plus que jamais. Comme beaucoup, nous souhaitons voir l'île se relever le plus rapidement possible, et nous sommes convaincus, au regard du courage extraordinaire dont les Saint-Martinois font preuve, que l’île surmontera cette épreuve et se relèvera plus forte. Comme vous, notre vie professionnelle s’est trouvée bouleversée par les terribles faits récents, mais vous êtes une grande source d’inspiration dans notre désir sans faille à garder le SXM Festival comme l’un des plus beaux et des plus attendus événements de la sphère de la musique électronique mondiale. La mission première du Festival a toujours été de supporter le développement du tourisme sur l’île et de participer à son rayonnement à travers un marketing de qualité, ce que nous continuerons de faire.

Nous avons tenté de maintenir à tout prix notre édition 2018, car nous tenons comme tous les Saint-Martinois à ce que la vie reprenne son cours normalement et le plus rapidement possible, et le montrer au monde entier. Il ne manquait plus que quelques chambres d’hôtels et liaisons aériennes supplémentaires pour que le festival soit réalisable... Hélas, celles-ci demeurent insuffisantes, et dans l’optique de maintenir un Festival de grande qualité et de tirer cet événement toujours vers le haut afin d’attirer le plus grand nombre, nous sommes dans l’obligation d’attendre que les infrastructures et la logistique soient fonctionnelles. C’est donc avec d’immenses regrets que nous sommes contraints de reporter la prochaine édition du Festival pour mars 2019.

Nous tenons à remercier de tout notre coeur la communauté des aficionados de la musique électronique saint-martinoise, nous avons été profondément émus par vos messages d’encouragement et l’amour que vous portez pour notre beau projet. Nous

vous promettons de revenir encore plus forts, et de placer la barre encore plus haute dans la poursuite de notre ambitieux projet.

Milles mercis aux offices du tourisme des deux parties de l’île, qui font un travail remarquable dans la gestion de crise et pour la relance du tourisme. Un grand bravo à tous les Saint-Martinois qui font preuve d’un sens de l’entre-aide extraordinaire et qui

travaillent d’arrache-pied pour rebâtir l’île. Au-delà de la beauté de Saint-Martin, le succès du Festival repose aussi sur vous, ses habitants. Notre projet est aussi le vôtre, et nous n’en sommes qu’à nos débuts dans cette aventure commune.

Bravo à vous et restez forts !