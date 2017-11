Accès interdit aux stades et plateaux sportifs.

La collectivité de Saint-Martin informe la population et en particulier les parents, que l’accès aux stades de Sandy Ground (Albéric Richards), de Quartier d’Orléans (Thelbert Carti) et de Marigot (Jean-Louis Vanterpool), est fermé jusqu’à nouvel ordre.

Il est strictement interdit de pénétrer dans l’enceinte de ces infrastructures sportives pour des raisons évidentes de sécurité. Cette interdiction s’applique aussi à l’ensemble des plateaux et installations sportives publiques de la collectivité. Des matériaux et déchets divers sont encore présents dans ces lieux et représentent un réel danger pour les enfants ou toute personne bravant cette interdiction.

La collectivité demande aux parents de transmettre cette information à leurs enfants et de faire respecter cette décision.