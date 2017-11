CP Condoléances Président - Décès madame Fleming-Hodge Yvette.

Je suis très peiné d’apprendre que madame Yvette Fleming-Hodge, qui était l’une de nos doyennes et une figure incontournable de notre île, nous a quittés à l’âge de 101 ans.

Avec elle, c’est tout un pan de notre histoire collective qui s’en va. Madame Fleming-Hodge a eu une existence exceptionnellement longue et riche de réalisations ; sa vie a été pleinement remplie et nous ne pouvons qu’être fiers de son parcours de femme Saint-Martinoise brillante et engagée avec sincérité et amour pour son territoire.

Au nom de la collectivité de Saint-Martin, de ses élus, de son personnel et de notre population tout entière, je tiens à adresser mes condoléances émues à la famille de madame Fleming-Hodge, à ses enfants et petits-enfants, ainsi qu’à tous ceux qui lui étaient proches.

Sa disparition est une perte considérable pour Saint-Martin, elle qui n’a eu de cesse de s’investir pour le rayonnement de son île, et d’agir tout au long de sa vie pour le développement de notre économie et l’émancipation de notre population.

J’ai pour madame Fleming une grande admiration, c’est une grande dame qui vient de nous quitter. Mais je sais que sa bienveillance nous accompagnera sur le chemin de la renaissance que nous appelons tous de nos vœux.

A madame Yvette Fleming-Hodge dont le souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Daniel GIBBES

Président du Conseil Territorial de Saint-Martin