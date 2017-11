Visite délégation européenne.

Madame la Préfète déléguée auprès des collectivités de Saint Barthélémy et de Saint-Martin,

Madame la Cheffe de la délégation, Messieurs les représentants de la Commission européenne,

Monsieur le sous-préfet à la reconstruction,

Madame la Secrétaire générale aux affaires régionales représentant Monsieur le Préfet de région,

Mesdames et messieurs les Vice-Présidents et les élus de la Collectivité,

Monsieur le Président du Conseil économique, social et culturel,

Monsieur le Président de la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin,

Monsieur le Directeur régional adjoint de Pôle Emploi,

Monsieur le Directeur régional de l’Agence de service et de paiement,

Monsieur l’Inspecteur d’académie – directeur académique adjoint des services de l’Education Nationale,

Mesdames, Messieurs des services de l’Etat à Paris, en Guadeloupe et à Saint-Martin en vos grades et qualités,

Mesdames, Messieurs les Directeurs et responsables de la Collectivité ici présents

Bonjour, soyez les bienvenus à Saint-Martin.

Permettez-moi, en tout premier lieu, de saluer les représentants de la Commission européenne qui ont fait le déplacement jusqu’à nous, deux mois jour pour jour, après le passage de l’ouragan IRMA qui a fortement impacté notre île.

Je vous remercie d’être venus vous rendre compte par vous-même de l’ampleur des dégâts. Vous pourrez également mesurer les efforts que nous déployons pour reconstruire notre territoire et son économie.

Cette journée sera principalement consacrée aux visites de terrain, et ce sera pour moi l’occasion de vous montrer les dommages sans précédent causés par IRMA sur nos infrastructures, en particulier sur les bâtiments privés, puisque nous irons à la rencontre de chefs d’entreprises : un hôtelier (Le Beach Hôtel à Marigot), un restaurateur (le Spinnaker sur la Marina Port la Royale) et deux responsables de centres de formation (Fore et le GRETA). Ils ont tous subi les effets de ce cyclone dévastateur.

Je vous conduirai également sur le site - ou plutôt ce qu’il en reste - des Carbets d’Orient Bay - des restaurants et commerces de plage - situés sur une parcelle littorale de la collectivité, et régies par des Autorisations d’Occupation Temporaires (AOT).

Deux mois après IRMA, notre territoire commence à peine à reprendre son souffle après avoir vécu des heures et des jours terribles – notre île se relève doucement. Tout doucement...

Je suis fier de la résilience de notre population qui n’a pas ménagé sa peine. Fier aussi de l’action de notre collectivité qui dès le lendemain de l’ouragan a déployé d’importants moyens pour remettre le territoire en état. Nous avons notamment consacré 8,5 millions d’euros au déblaiement et au nettoyage de notre île.

Bien sûr, je veux mentionner ici le soutien précieux des forces Armées (RSMA et génie civil), et des Organisations Non Gouvernementales, qui ont œuvré à nos côtés.

Toutefois, et vous allez pouvoir le constater par vous-mêmes, nous sommes toujours dans une période de transition ; le chemin de la reconstruction sera long.

Le déblaiement prendra encore plusieurs mois, et dans la réalité des faits, le temps de la reconstruction n’est pas encore effectif.

Pour amorcer cette phase cruciale pour notre économie, nous avons plus que jamais besoin de la solidarité nationale et européenne.

Un dossier d’évaluation des dégâts réalisé par les services de la collectivité a été transmis au Président de la République, Emmanuel Macron. Il fait état de 90% des bâtiments publics et privés endommagés et de 2/3 des logements devenus inhabitables.

Le montant des réparations a été estimé à 3,5 milliards d’€ / avec un affinage à 2.5 milliards pour ce qui est des actions à engager en priorité, 700 M€ pour les urgences.

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que notre économie s’est arrêtée net, avec tout ce que cela comporte de répercutions complexes sur la vie de nos concitoyens.

Dans ce contexte fortement dégradé, la Collectivité de Saint-Martin entend travailler dans la transparence et assumer pleinement ses responsabilités.

Comme j’ai eu l’opportunité de le rappeler lors de mes deux interventions en Guyane la semaine dernière à l’occasion de la XXIIème conférence des présidents de RUP, j’ai suivi les recommandations du Président de la République. Il avait lui-même indiqué lors de sa visite, qu’il allait « bousculer les procédures » pour aider Saint-Martin à se reconstruire « vite et mieux ». Eh bien je l’ai écouté, et j’ai bousculé les procédures localement.

Quelques jours après le passage d’IRMA, nous avons pris des mesures fiscales fortes pour donner un bol d’oxygène à nos concitoyens (dégrèvement de la taxe foncière sur l’exercice 2017).

Mi-octobre, j’ai annoncé la création d’un Plan Phoenix pour la relance économique. Ce plan comprend que je présenterai jeudi au Conseil territorial comprend quatre grands axes de travail :

- La reconstruction,

- La relance de notre économie,

- La formation de la jeunesse

- L’accompagnement des plus vulnérables.

Il sera notre feuille de route pour la reconstruction et prend son essence au cœur même du projet de société que j’ai imaginé avec mon équipe pour Saint-Martin et pour lequel nous avons été élu au mois de mars dernier.

J’ai par exemple décidé de consacrer une partie des fonds FEDER disponibles à l’accompagnement de nos entreprises.

***************************************

Chers amis,

Vous l’avez compris... de l’accompagnement de l’Union européenne et de l’Etat français dépend directement la réussite de notre plan de reconstruction et de relance économique.

A ce titre, je voudrais saluer l’écoute et la confiance accordée par la commission européenne. Madame la commissaire Corina CRETU a, d’ores et déjà, annoncé l’attribution de fonds supplémentaires à Saint-Martin.

Nous espérons désormais que les demandes précises que nous avons formulées à Paris, à Bruxelles et récemment en Guyane seront rapidement actées, notamment concernant la demande d’aide au titre du FSUE.

Je pense notamment à la rédaction de deux demandes distinctes :

- L’une correspondant aux dégâts causés par le cyclone IRMA (et qui nous intéresse particulièrement aujourd’hui),

- L’autre correspondant aux dégâts du cyclone MARIA (et qui concerne Saint-Martin mais aussi les îles avoisinantes).

Je remercie la DEGEOM de bien vouloir nous éclairer sur ce point précis car nous avons besoin d’une réponse ferme. Saint-Martin ne peut plus attendre.

Cette réunion technique va effectivement nous permettre de faire le point sur les fonds européens disponibles pour la reconstruction de Saint-Martin, au titre du FSUE, mais aussi des autres fonds éligibles : FEDER, FSE, FEADER, FEAMP et INTERREG.

Je serai pour ma part particulièrement attentif à l’intervention des membres de la délégation, quant aux modalités de révision de nos Programmes Opérationnels.

Je vous rappelle que l’objectif pour NOUS Saint-Martinois, est d’obtenir rapidement la création de ces nouveaux axes « reconstruction » au sein de nos PO.

Nous avons effectivement besoin que les choses aillent vite pour pouvoir mobiliser les crédits dès les prochaines semaines.

Par ailleurs, nous souhaitons également la prise en compte simultanée des mouvements de crédits entre les axes au sein des PO, et notamment au sein du PO Etat Guadeloupe. Nous demandons cette simultanéité pour pouvoir abonder les axes prioritaires FSE dédiés à Saint-Martin et surtout le nouvel axe « reconstruction ».

En ce qui concerne le programme de coopération INTERREG Caraïbes dont Saint-Martin est l’un des partenaires, l’idée est également de créer un Axe Prioritaire Reconstruction Saint-Martin sur le Programme INTERREG Caraïbes – Volet Transnational.

A travers son président Ary Chalus, la Région Guadeloupe - autorité de gestion du Programme INTERREG Caraïbes - s’est déjà engagée à mobiliser des crédits spécifiques pour l’axe reconstruction de Saint-Martin, sur ce programme Caraïbes. Là aussi, nous avons besoin d’aller vite pour agir vite.

Nous étudions aussi la possibilité de transférer les 10M€ disponibles sur le Programme de Coopération transfrontalière Saint-Martin/Sint-Maarten au sein de ce nouvel axe prioritaire Reconstruction. Cette opération nous permettrait de coopérer avec toute notre zone transfrontalière, de Sint-Maarten à Anguilla, en passant par St-Barthélemy et St-Kitts-Nevis.

Cet Axe Reconstruction Saint-Martin pourra aussi bénéficier de co-financements européens à hauteur de 95%, contre un maximum de 85% aujourd’hui pour des projets similaires.

*********************************

Voilà chers membres de la délégation, tout l’enjeu de ces prochains mois : clarifier et simplifier l’accès aux enveloppes européennes, permettre à Saint-Martin de se reconstruire durablement à travers des projets structurels et innovants avec le soutien de l’Europe et de la France.

Je sais pouvoir compter sur l’accompagnement de l’Union Européenne pour agir vite aux côtés de l’Etat, et valider dans les meilleurs délais les décisions prises ensemble.

Je veux le rappeler : Saint-Martin vient d’affronter l’ouragan le plus violent de son histoire, c’est une épreuve considérable pour sa population et c’est à travers la solidarité de nos concitoyens européens que nous puiserons aussi la force de nous reconstruire.

Merci de votre attention.