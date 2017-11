L’Union des Parents d’Elèves de Saint Martin (UPESM) convie tous les parents à une rencontre afin d’échanger sur la situation scolaire à Saint-Martin, le mercredi 8 novembre à 17h à la Cité Scolaire Robert Weinum.

Nous comptons sur votre présence.

Pour tout contact : envoyez nous un mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), connectez-vous sur notre compte : https://www.facebook.com/parents.sxm.

