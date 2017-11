Visite du Premier ministre, Arrêté de circulation et fermeture exceptionnelle des services de la collectivité.

La collectivité de Saint-Martin informe ses administrés qu’en raison de la visite du Premier Ministre Edouard Philippe, lundi 06 novembre 2017, les services administratifs situés dans le bâtiment principal de l’hôtel de la collectivité (rue de la Mairie à Marigot) seront exceptionnellement fermés au public, lundi de 10h30 à 12h30. Pendant ce laps de temps, l’accès au bâtiment sera fermé au public pour des raisons de sécurité.

Par arrêté du Président, la circulation et le stationnement seront interdits autour de l’hôtel de la collectivité, à partir de dimanche 05 novembre à 18 heures et jusqu’au lundi 06 novembre à 13 heures. Il est demandé aux automobilistes de ne pas stationner autour du bâtiment aux horaires sus indiqués pour des raisons d’organisation et de sécurité.

La police territoriale est chargée de l’application de cet arrêté territorial. La collectivité de Saint-Martin vous remercie de votre compréhension.