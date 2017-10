Calendrier événements Mois du tourisme Caribéen.

Cette année les Services des arts et de la culture et l’Office de tourisme se sont associés pour mettre en place une série d’évènements dans le cadre du mois du tourisme de la Caraïbe !

Rappel : C’est quoi le mois du tourisme dans la caraïbe !

C’est le CTO (Caribbean Tourism Organisation) qui est à l’origine de ces célébrations afin que pendant le mois de novembre les atouts de la caraïbe dans son ensemble et la singularité de chaque île soient mis en avant.

Le CTO dont le siège est la Barbade et le marketing opérationnel à New York et Londres. Le CTO est l’agence de développement du tourisme de la Caraïbe et regroupe plus de 30 gouvernements membres et plusieurs entités du secteur privé. La mission du CTO est de fournir à ses membres les services et les informations nécessaires pour un développement du tourisme durable bénéfique économiquement et socialement aux populations de la caraïbe. L’organisation offre un soutien spécialisé et une assistance technique aux pays membres dans les domaines du marketing, du développement des ressources humaines, la recherche, les statistiques, les technologies de l’information et le développement du tourisme durable.

Le CTO diffuse des informations concernant ses membres auprès du grand public et des professionnels du tourisme.

5 Novembre prochain : le « Portrait and Poetry Corner »

A cette occasion, vous pourrez découvrir le talent et les créations de nos artistes locaux, nos peintres, nos poètes sans oublier nos artistes de musique traditionnelle autour du thème « l’ouragan Irma. »

Cet événement a été décidé suite à une de mes réunions avec le Ministre de la Culture et des Sports de Country Sint-Maarten, Mme Silvera Jocobs, concernant les festivités de la fête de Saint-Martin.

Ce sont donc les services Arts & Culture de la collectivité et ceux de la partie hollandaise en collaboration avec l’Office de Tourisme de Saint Martin qui sont chargés de l’organisation de cette manifestation artistique gratuite sur le front de mer de Marigot de 10h00 à 18h00.

7 Novembre : 1.2 Tree for Saint Martin.

Par 1,2, Tree il faut entendre 1,2, arbre !

L’Office de Tourisme en partenariat avec les service Arts et Culture, Environnement avec l’appui des conseils de quartiers proposent de replanter des arbres et des plantes.

L’idée de ce projet est de sensibiliser la population dans le cadre de la reconstruction de l’île sur l’environnement. En effet, notre environnement est aussi important que le bâti. Nous souhaitons inciter la population et nous l’invitons donc à replanter des arbres et plantes endémiques de notre territoire.

Pour marquer cette journée du 7 novembre qui est la journée du tourisme de la Caraïbe, le Président de la Collectivité et moi-même planteront chacun un arbre dans le jardin de la Collectivité en présence de tous nos partenaires et de tous ceux qui souhaitent se joindre à nous.

10 et 11 Novembre, Pre-Saint Martin’s Day festivities et à la Saint-Martin’s Day Celebration.

Cette année nous vous proposons pour célébrer la fête de Saint-Martin, un Week end entier de festivités avec la création d’un mini-village à Quartier d’Orléans, des animations, de la danse sans oublier bien sûr les cérémonies officielles !

Du 26 novembre au « 6 villages, 6 flavours and 1 Saint-Martin ».

Nous débuterons par l’installation d’un village de noël devant la Collectivité et son jardin. Un moment de partage mais aussi de dégustation de tous nos plats de traditionnels.

Tout au long de la journée vous aurez également la possibilité de danser au son du steel pan et d’écouter d’autres groupes traditionnels de l’île (Jolly Boys, Rythm Boys, Bottle Neck Crew, Bologne Combo, groupes de gospel...).

Le village se déplacera ensuite chaque vendredi et chaque dimanche dans chacun des 6 quartiers et ce jusqu’au Week end avant Noel.

L’occasion pour chaque quartier de mettre en avant ses spécifiés culturelles autour d’animations culinaires, culturelles et musicales.

Pour clôturer le mois de célébration du Mois du tourisme dans la Caraïbe sera organisé le 29 Novembre le SXM Smile Again Event.

Les élèves à qui sont dispensés l’enseignement du tourisme à l’école auront le plaisir de représenter en « lettres géantes humaines » le logo « Sxm smile again. »

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous préciser le lieu et l’horaire de cette animation.