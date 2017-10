CP-1 Conférence RUP en Guyane.

Le Président Daniel Gibbs est actuellement en Guyane, où il participe à la Conférence des Présidents des Régions Ultrapériphériques d’Europe (RUP). L’enjeu majeur pour le Président de la Collectivité est d’obtenir des fonds supplémentaires pour la reconstruction de Saint-Martin.

En marge des deux grandes réunions des Présidents des RUP programmées jeudi 26 octobre pour la session interne et vendredi 27 octobre pour la session partenariale, le Président Gibbs s’est entretenu avec le Président Ary Chalus et la vice-présidente Marie-Luce Penchard, lors d’une réunion bilatérale avec la Région Guadeloupe. La création de l’axe prioritaire pour la reconstruction de Saint-Martin dans le programme Interreg Caraïbes a été évoquée, conformément au règlement de l’Union européenne, eu égard aux mesures spécifiques qui doivent être mises en place lorsqu’un territoire de l‘Union est victime d’une catastrophe naturelle. Les Crédits alloués à Saint-Martin vont donc être redéployés en fonction de ce nouvel axe prioritaire unique.

La collectivité de Saint-Martin pourra par ailleurs bénéficier de crédits FEDER émanant du Plan Opérationnel Régional de la Guadeloupe. Ces fonds viendront alimenter un autre axe Prioritaire Reconstruction, directement créé par la Guadeloupe sur son propre programme. Un geste salué par le Président.

Le président Gibbs a également rencontré madame Corina Crétu, Commissaire Européenne, avec laquelle il a pu faire un point général sur la situation de Saint-Martin, sur les dégâts causés sur les infrastructures publiques et privées et les effets pervers d’Irma sur l’économie locale, en particulier l’industrie touristique fortement touchée. La question du chômage a été longuement abordée. Le Président a présenté son Plan Phoenix pour la Reconstruction de Saint-Martin et ses 4 volets : la Reconstruction – la Relance Economique, la Réussite des jeunes – l’Accompagnement des publics vulnérables.

S’appuyant sur le Rapport d’Evaluation élaboré par la Collectivité de Saint-Martin, le Président Gibbs a chiffré à 3.5 Milliards d’euros les dégâts causés par Irma, et demandé à la Commissaire européenne, un accompagnement financier à la hauteur de l’ampleur de la catastrophe. Le Président Gibbs a par ailleurs rappelé qu’il devient désormais urgent de permettre à Saint-Martin d’avoir son propre programme européen.

Le Président Gibbs a estimé avoir eu une oreille attentive de la commissaire européenne, il espère que ces premiers échanges porteront leurs fruits en apportant à la RUP Saint-Martin une aide conséquente de l’Union européenne pour sa reconstruction.

Prochains enjeux de cette conférence, la session interne des Présidents des RUP, ce jeudi à Kourou, lors de laquelle le Président Gibbs fera part de ses objectifs à ses homologues européens, et la session partenariale du vendredi 27 octobre, en présence du Président de la République Emmanuel Macron et du Président de la Commission européenne, Jean-Claude Junker, lors de laquelle notre Président est déterminé à convaincre de l’urgence d’accompagner Saint-Martin « vite et bien et en bousculant les procédures », comme l’a signifié le chef de l’état lors de sa venue sur le territoire, le 12 septembre dernier.