Un nouveau directeur nommé à la CTOS.

La présidente de la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS), la conseillère territoriale madame Maud Gibs, a invité le personnel de la CTOS et ses partenaires, mercredi 25 octobre 2017, à participer à une réunion d’information, qui s’est tenue dans le réfectoire de la cité scolaire Robert Weinum à la Savane.

Par cette invitation à l’ensemble du personnel, en présence des élus Yolande Sylvestre, Annette Philips, Alex Pierre, Jean-Raymond Benjamin, Ambroise Lake, et du directeur du Cabinet du Président Gibbs, Hervé Dorvil, la Présidente Maud Gibs a souhaité présenter officiellement le nouveau directeur de la CTOS, monsieur Kenroy Bryan, qui vient tout juste de prendre ses nouvelles fonctions.

La CTOS gérait jusqu’ici la fabrication des 4500 repas quotidiens servis dans les cantines scolaires de Saint-Martin, ainsi que l’accueil et les activités du temps périscolaire pour environ 1200 élèves. La situation post-Irma a considérablement bouleversé le fonctionnement habituel, et il s’agissait par cette réunion d’évoquer la nouvelle organisation, et de partager un moment de convivialité après l’épreuve Irma. Une cellule psychologique a également été ouverte aux agents ressentant le besoin de parler du traumatisme lié à l’ouragan.

La Présidente Maud Gibs a adressé une chaleureuse bienvenue au jeune directeur qui s’est dit ravi de rejoindre cet établissement public de la collectivité, et de pouvoir exercer ses compétences sur son île natale. Kenroy Bryan est originaire de Sandy Ground, il a suivi sa scolarité à Saint-Martin et a fait ses études en France hexagonale où il a obtenu une maîtrise en Administration, Economie et social, et effectué son Master 2 à l’Institut des Administrations des Entreprises en alternance avec un poste dans une PME.