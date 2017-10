20 000 euros récoltés pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy suite à la Course Solidarité Antilles.

A l’initiative de l’Écurie Bleu Outre-Mer, en partenariat avec le PMU, France Galop et Corsair International, j’ai pris part ce jour à une course de solidarité dédiée aux sinistrés des ouragans Irma et Maria aux Caraïbes.

A cette occasion, un chèque de 20 000 euros au bénéfice de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a été remis à la Fondation de France.

Naturellement, je tiens à remercier chaleureusement Jack Vautrin, manager de l’Écurie Bleu Outre-Mer pour son initiative et l’organisation de la course, Monsieur Frédéric Théret, directeur du développement de la Fondation de France, ainsi que les représentants de Corsair International et du PMU.

Je salue tout particulièrement nos deux jockeys ultramarins ayant participé à la course, le Guadeloupéen Didier Gengoul et la Martiniquaise Luana Lalung, première femme ultramarine à participer à une course Quinté.

Merci également aux jockeys professionnels et aux écuries ayant aimablement accepté de participer à ce rendez-vous.

Mes collaborateurs se tiennent à votre disposition pour de plus amples informations, aussi n’hésitez pas à les joindre:

Maxence Gille ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

) Philippe Philidor ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Votre Sénateur,

Guillaume Arnell