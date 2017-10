Interdiction de ramasser du sable de mer.

La collectivité de Saint-Martin rappelle qu’il est strictement interdit de ramasser du sable de mer sur les plages du ressort de la collectivité à des fins privées. Les plages vont être réhabilitées et le sable s’y trouvant doit être préservé. La collectivité rappelle par ailleurs que la reconstruction de logements à partir du sable de mer est particulièrement risquée et dangereuse, le sable de mer fragilisant grandement les édifices ; Il est également interdit de prélever le sable déposé par la mer à l’intérieur des terres suite au passage du cyclone.

Ainsi, tout personne surprise en train de prélever du sable de mer sur les plages ou les espaces publics sera interpellée et verbalisée. La Police territoriale est chargée de la surveillance.

La collectivité de Saint-Martin vous remercie de respecter cette consigne d’intérêt public.