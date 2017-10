Les professionnels sont invités à déposer leurs ordures dans les décharges publiques.

La Collectivité de Saint-Martin informe l’ensemble des professionnels que le ramassage des ordures ménagères, encombrants et déchets verts, a repris son fonctionnement initial. Les commerçants sont invités à ne plus laisser cartons et encombrants sur les trottoirs, mais à les évacuer vers les décharges publiques comme à l’accoutumée. Les 11 sites temporaires de dépose des ordures et encombrants ouverts juste après l’ouragan IRMA pour stocker les débris en urgence sont définitivement fermés. Ces sites vont être nettoyés et remis en état ces prochaines semaines.

Il est désormais impératif que les professionnels transportent eux-mêmes leurs déchets et encombrants à la déchèterie de Galisbay ou à l’écosite de Grandes Cayes, comme ils avaient l’habitude de le faire avant le passage d’IRMA. Pour les aider à évacuer un maximum de déchets, la dépose de ces encombrants sera gratuite à la déchèterie comme à l’écosite, jusqu’au mardi 31 octobre 2017.

La collectivité de Saint-Martin invite les professionnels à faire preuve de civisme et à suivre rigoureusement ces consignes de nettoyage du domaine public, et les remercie de leur contribution.